انت الان تتابع خبر "انا مش شغال عن حد" .. مرتضى منصور يهاجم لاعبي الأهلي على حساب لاعبي الزمالك والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - هاجم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، كما مدح لاعب الزمالك واصفاً إياهم بالرجال، كما شدد أن الأهلي لم يفز ببطولة كأس السوبر الإفريقي سواء بالتحكيم وأن الزمالك قد استحق الفوز، كما وعد جماهير القلعة البيضاء بلقب الدوري المصري للعام الحالي، وتقديم سوق انتقالات صيفية من العيار الثقيل.

مرتضى منصور يهاجم لاعبي الأهلي ويمدح لاعبي الزمالك

وقال ‏مرتضي منصور في تصريحات صحفية نقلها موقع يلا كورة: “الجماهير التي وراء النادي الأهلي تحرك الحجر، ومع احترامي للأهلي أملك لاعبين أرجل 100 مرة من لاعبي الأهلي، وسنحقق لقب الدوري هذا العام، كما سنضم لاعبين من أفضل اللاعبين داخل وخارج مصر”.

مرتضى منصور يهاجم التحكيم في مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد

وتابع ‏مرتضي منصور: الأهلي كسب السوبر الأفريقي لليد بفارق هدف وبالظلم والبعض يقول لأن مرتضى منصور لم يدعم الفريق..أنا لا أعمل عند أحد أعمل حبا في الزمالك فقط، وهذا النادي ملك الجميع وليس مرتضي منصور لوحده”.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إنبي مساء اليوم على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٤١ نقطة بفارق ست نقل عن أقرب ملاحقيه فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني.