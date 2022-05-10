أضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم الثلاثاء 10/5/2022

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الرياض - احمد صلاح - مباراة ليفربول وأستون فيلا، إليكم الآن كل ما هو جديد من أجل مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022، والتي يبحث عنها الآلاف من المتابعين والمشاهدين في مصر والوطن العربي والعالم، ومن خلال التقرير المفصل عن القنوات المفتوحة الناقلة مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم الثلاثاء 10/5/2022، تشكيل ليفربول وأستون فيلا اليوم.

موعد ليفربول وأستون فيلا

الآلاف من المواطنين في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، يبحثون عن موعد ليفربول وأستون فيلا، من أجل مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا مباشر، والتي يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022، في المباراة المؤجلة من الجولة 33 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في التوقيتات التالية الساعة 8 مساءا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والساعة 9 مساءا بتوقيت ليبيا والسودان ومصر، والساعة 10 مساءا بتوقيت السعودية وقطر والعراق، والساعة 11 مساءا بتوقيت الامارات وعمان.

يبحثون عن معلق ليفربول وأستون فيلا اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة 33 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022، حيث أنه تم اسناد التعليق على أحداث المباراة للمعلق المصري أحمد الطيب.

تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون، أرنولد

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، جوردان هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح، ديفوك أوريجي، ساديو ماني.

تشكيل أستون فيلا أمام ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: مينجز، كونسا، ماتي كاش، تارجت

خط الوسط: دوجلاس لويز، ناكامبا، ماكجين

خط الهجوم: بوينديا، أولي واتكينز، جاكوب رامسي.

القنوات المفتوحة الناقلة ليفربول وأستون فيلا

قناة BT Sport 2 HD:

التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناه TVP Sport HD:

التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD

التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal

التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناه Rah-e-Farda

التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناه FOX SPORTS Eredivisie 4

التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia

التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناه RTS 1 Serbia

التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland

التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناه TVi Portugal

التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Canal + Sport 1 Afrique

التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

قناه Canal + Sport 1 Afrique

التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.