انت الان تتابع خبر مفاجأة القرن.. نجم الأهلي الأول يطلب الرحيل عن الفريق بسبب عدم المشاركة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - طالب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرحيل عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب عدم المشاركة مع الفريق في الفترة الأخيرة وطالب الرحيل سوا البيع النهائي او الخروج إعارة.

نجم الأهلي الأول يطلب الرحيل عن الفريق

وأفادت بعض التقارير الصحفية والاخبار المتداولة علي الإنترنت فإن هناك رغبة قوية من قبل لاعب وسط الأهلي محمد مجدي أفشة من الرحيل عن الفريق بعد خروجه من التشكيل الأساسي للمارد الأحمر في المباريات الأخيرة فيما يخص بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وأكد الإعلامي مجدي عبدالغني خلال برنامجه ملعب البلدوزر عبر قناة الشمس أن أفشة يعاني من غضب شديد واحباط بسبب الضغوط التي تتمثل في اللاعب وعدم مشاركته مع الفريق في المباريات الأخيرة وخروجه من التشكيل الاساسي مما ادي إلي التفكير في الرحيل من أجل الحصول علي فرص للمشاركة في المباريات.

وأردف عبدالغني أن أفشة باتت حالة الغضب لديه كبيرة بعد الانتقاد الكبير من قبل جمهور النادي الأهلي بسبب تراجع مستواه الاخير بالإضافة إلي قرار موسيماني باستبعاده عن المباريات أيضًا والاعتماد علي بيرسي تاو وأحمد عبدالقادر في الهجوم.

ويعاني أفشة من حالة الاجهاد التي يعاني منها الفريق بشكل عام بسبب المباريات المتلاحقه بين البطولتين ولكنه لا يشارك بشكل مستمر وهو ما اضطر إليه موسيماني إلي تغير مركزه من حين لأخر.

وأختتم عبدالغني أن محمد مجدي أفشة لا يمانع في الرحيل عن صفوف المارد الاحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل خوض فترة الاحتراف والحصول علي فرصة.