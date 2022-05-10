انت الان تتابع خبر "حسم الأمر".. الأهلي يعلن موقفه من مشاركة ثنائي الفريق بمباراة وفاق سطيف والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حسم النادي الأهلي متمثلاً في الجهاز الطبي للأحمر موقف ثنائي الفريق من السفر رفقة البعثة وخوض مواجهة وفاق سطيف في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل.

حسم الجهاز الطبي للنادي الأهلي موقف الثنائي محمد عبدالمنعم مدافع المارد الأحمر واللاعب عمرو السولية لاعب وسط الفريق، من السفر مع البعثة المتجهة للجزائر لخوض مواجهة وفاق سطيف في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالموسم الحالي 2021-2022.

انتهت مواجهة الأهلي أمام وفاق سطيف بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب السلام، ولم تشهد المواجهة مشاركة الثنائي في اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعبين، ودخولهم في فترة تأهيليه وعلاجية لأجل العودة السريعة.

ويعاني الأهلي من فقدان لخدمات الثنائي بسبب الإصابة التي تشغل بال جماهير الفريق كثيراً بالإضافة إلى الجهاز الطبي للفريق، حيث يريد الجميع لحاقهم بالمواجهة النهائية لدوري الأبطال بعد وضع الأحمر قدماَ في المواجهة النهائية في المواجهة المحتملة أمام الوداد المغربي الذي فاز خارج ملعبه.

الأهلي يعلن موقف عبدالمنعم والسولية من مباراة سطيف

ويعاني محمد عبدالمنعم من الإصابة في العضلة الضامة بينما يعاني عمرو السولية من شد فى العضلة الخلفية، وقرر الجهاز الطبي سفر الثنائي برفقة البعثة للجزائر على أن يستكملا البرنامج العلاجي والتأهيلي هناك وقبل مواجهة إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويخوض المارد الأحمر اليوم المران الأخير قبل التوجه لمطار القاهرة والسفر للجزائر، استعداداً لمواجهة وفاق سطيف في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها على ملعب ستاد 6 جويلية في سطيف.

ستكون مواجهة الأهلي أمام وفاق سطيف يوم السبت المقبل الموافق 14 لشهر مايو الجاري، ضمن مواجهات الإياب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.