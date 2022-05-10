انت الان تتابع خبر "أخيراً الحل".. محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول في تلك الحالة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اشارت تقرير إنجليزية اليوم الثلاثاء إلى وضع ليفربول الحالي بشأن تجديد عقد محمد صلاح وموقف النجم السنغالي ساديو ماني، من العروض المقدمه لهم للرحيل عن صفوف الريدز في الموسم المقبل 2022-2023.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2021-2022، بينما ينتهي عقد ساديو ماني مع الريدز بنهاية الموسم المقبل، ولم يظهر أي بيان رسمي حتى الآن من إدارة الفريق الإنجليزي بشأن التجديد لهم.

وأشارت تقارير إسبانية صباح اليوم إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، كأحد الحلول لتدعيم الجانب الهجومي بالفريق في الموسم المقبل، وكأحد أبرز اللاعبين الذين طلب تشافي هيرنانديز التعاقد معهم بعد خروج محمد صلاح من اهتمامات المدرب الإسباني.

صلاح يجدد لليفربول

وكان صلاح ضمن إهتمامات برشلونة بجانب النرويجي هالاند لكن مع اقتراب توقيع هالاند لمانشستر سيتي، وتغيير البلوجرانا اتجاهة بالتعادل مع ماني، أصبح قرار التجديد في الفترة الحالية هو القرار الأبرز “للفرعون المصري” لأجل تجديد عقده مع الريدز.

ويعتبر رحيل ساديو ماني لبرشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل هو بمثابة الموافقة على تجديد عقد محمد صلاح رغم الشروط الكبيرة التي وضعها المصري للبقاء رفقة الريدز بعقد جديد، فقد طلب من قبل 400 ألف جنية إسترليني بالأسبوع مقابل التجديد، وهو ما يتم دراستة في الفترة الحالية من قبل الإدارة التي لن تجد سوى الموافقة على اتخاذ ماني قرار بالرحيل الرسمي.

ويرى الجهاز الفني لبرشلونة أن صاحب الـ30 عام أو أفضل تدعيم في الفترة الحالية للجانب الهجومي حسب ما نشرته صحيفة ديبورتيفو الإسبانية صباح اليوم الثلاثاء مشيرين إلى أن اللاعب هو أحد أفضل المهاجمين في العالم حالياً، وينتهي عقده في 2023.