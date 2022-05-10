انت الان تتابع خبر "مفيش جديد".. أمير مرتضى منصور يوجه صدمة لطائر الزمالك السريع بخصوص تعديل عقده والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نفى أمير مرتضى منصور مدير الكرة بنادي الزمالك الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية عن وجود تعديل عقد واحد من أبزر نجوم القلعة البيضاء فيما يخص الحصول على مكافأت الفوز بجانب القيمة المالية التي يتم الحصول عليها بسبب تألق اللاعب مع كتيبة فيريرا منذ بداية الموسم الجاري.

أمير مرتضى منصور ينفي تعديل عقد أحمد أبو الفتوح

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الإعلامي هاني حتحوت قد نفى يوم أمس الأثنين وجود نية لدى مجلس إدارة القلعة البيضاء من أجل تعديل عقد أحمد أبو الفتوح خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات تلفزيونية قال أمير مرتضى منصور أن لا يوجد تعديل في عقود أي من لاعبي القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة خاصةً أن الإدارة إستقرت على الأسماء التي سترحل مع تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم خلال المواسم القادمة.

وتابع أمير أن كافة الأنباء التي تظهر عبر مواقع التواصل الإجتماعي لا أساس لها من الصحة وأن أبوالفتوح سبق وأن قام بتجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال تواجد لجنة حسين لبيب خلال العام الماضي.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي أحاديث داخل المجلس حول إضافة بعض البنود في عقد اللاعب والذي يجب عليه الاستمرار على نفس المنوال في ظل وجود منافسة شرسة في مركزه مع عبد الشافي وعبدالله جمعه لمحاولة إقناع البرتغالي بالمشاركة أساسيًا.