انت الان تتابع خبر عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي حول الانسحاب من دوري أبطال أفريقيا بعد قرار الكاف والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداولت بعض المواقع الإلكترونية أنباءً حول رغبة النادي الأهلي في الانسحاب من نهائي دوري أبطال أفريقيا وكذلك كنوع من الضغط على الاتحاد الأفريقي بسبب قيام الأخير باتخاذ قرار غريب بشأن إسناد ملف استضافة نهائي دوري الأبطال إلى المغرب وتحديدًا لملعب محمد الخامس، وهذا على الرغم من كون نادي الوداد المغربي قد بات قاب قوسين أو أدنى من بلوغ المباراة النهائية، وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص في المباراة النهائية.

ومع انتشار تلك الأنباء كان لابد من وجود رد رسمي من قبل مسؤولي الأهلي لكشف الحقائق والرد على هذه الشائعات، التأكيد على موقف الأهلي من قرار الكاف.

وبحسب مصدر مطلع في الأهلي، فإن الأخير يبحث في الوقت الحالي كل الإجراءات المتاحة من أجل اتخاذ تصعيد ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد قراره بشأن إعطاء المغرب كحق استضافة نهائي دوري الأبطال على الرغم من كون المباراة من المفترض أن تقام في ملعب محايد، وهو أمر لن يحدث في حال تأهل الوداد للمباراة النهائية.

وأوضح المصدر، بأن الكابتن الخطيب قد دعى لاجتماع مجلس الإدارة ولجنة التخطيط صباح اليوم الثلاثاء، وسيكون هناك رد حاسم من قبل المجلس على قرار الكاف، ومن المؤكد بأن يرفض الأهلي إقامة المباراة في المغرب وسيطلب نقلها إلى دولة أخرى في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر بأن النادي الأهلي كان بات قاب قوسين أو أدنى من الصعود للمباراة النهائية ومواجهة الوداد، وذلك بعد فوزه برباعية في ذهاب نصف النهائي أمام نادي وفاق سطيف.