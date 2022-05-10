انت الان تتابع خبر مفاجأة مدوية.. الكاف يدرس تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 والسبب مثير والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثار الكاف خلال الساعات القليلة الماضية حالة كبيرة من الجدل وذلك بعد ان تم الإعلان عن موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 بالإضافة إلى الملعب الذي سيستضيف تلك المواجهة.

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الكاف أعلن أن نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 سوف يكون يوم 30 مايو وهو ما يعد مخالف لتعليمات الأتحاد الدولي فيفا خاصةً أن الموعد الذي تم الإعلان عنه سوف يتعارض مع الأجندة الدولية الخاصة بالمنتخبات والتي تقام في نفس الموعد بالتقريب.

وسبق وأن حدد الفيفا أن فترة التوقف الدولي سوف تقام خلال الفترة بين ثلاثين مايو وحتى الرابع عشر من شهر يونيو وهو ما يحتم على الكاف بضرورة تعديل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 سواء بالتقديم أو التأجيل حتى نهاية فترة الأجندة الدولية أو الحصول على إستثناء من إنفانتينو.

ولا تقتصر المشكلة عند ذلك الحد فحسب بل أن الكاف قرر إقامة المواجهة في المغرب وهو ما شكل غضب كبير بالنسبة للاعبي النادي الاهلي الطرف الأقرب للوصول إلى المشهد الأخير بعد ان حقق الفوز في نصف النهائي على حساب وفاق سطيف الجزائري برباعية مقابل لا شيء.

وسوف يتسبب موعد النهائي في أزمة أخرى طاحنة تتمثل في إنضمام لاعبي الفرق الدوليين أطراف النهائي لمنتخبات بلادهم مع بداية فترة الاجندة الدولية للإستعداد إلى المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال شهر يونيو من العام 2023.