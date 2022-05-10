انت الان تتابع خبر بطاقة مباراة الزمالك وإنبي اليوم في الدوري.. كل تفاصيل اللقاء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تقام اليوم الثلاثاء 10 مايو، مباراة الزمالك وإنبي على أرضية ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.

الزمالك يسعى للفوز والاستمرار على القمة وتوسيع الفارق مع الأهلي الذي يمتلك 3 مباريات مؤجلة.

بينما يسعى إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك متصدر المسابقة.

ونستعرض معكم بطاقة مباراة الزمالك وإنبي اليوم الثلاثاء في الدوري.

موعد المباراة

مباراة الزمالك وإنبي ستقاد اليوم الثلاثاء 10 مايو، وتنطلق في تماما لساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة للمباراة

المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ترتيب الفريقين في الدوري

الزمالك في صدارة ترتيب أندية الدوري الممتاز، برصيد 41 نقطة بعد خوضه 17 مباراة، فاز في 13 وتعادل في 2 وخسر 2.

سجل لاعبي الأبيض 32 هدف واستقبلت شباكهم 16 هدف.

إنبي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة من خوض 16 لقاء، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، فاز الفريق البترولي في 4 مباريات وتعادل في 8 وخسر 4 مباريات.

سجل لاعبي إنبي 17 هدف واستقبلت شباكهم 19 هدف.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وإنبي

محمود البنا حكم ساحة ويعاونه محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح وعمرو عابد حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو وائل فرحان، ويعاونه محمد محمود لطفي.

قائمة الزمالك لخوض المباراة

حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ورزاق سيسيه وسيف جعفر وسيد عبد الله.

خط الهجوم: سيف الجزيري وعمر السعيد.

قائمة إنبي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد وعبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: إبراهيم يحيى،محمد إسماعيل،خالد رضا، فتحى السيد،محمد حامد،على فوزى و مصطفى دويدار.

خط الوسط: مصطفى شكشك،مصطفى شلبى،محمد النحاس، جرجس مجدى،عمرعدلى،مؤمن راضى، صلاح ريكو وزياد كمال.

خط الهجوم: جون إيبوكا، دينو بيتر وعبد الرحمن عماد.