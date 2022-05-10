ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم

يقترب دوري أبطال أوروبا 2021-22 من النهاية لهذا الموسم، بعد أن وصلت المسابقة إلى دور نصف النهائي وتم تحديد الطرف الأول للمواجهة الأخيرة وهو ليفربول.

وينفرد الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد بصدارة هدافي المسابقة بعد أن أحرز هدفين في شباك مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال وبات برصيده 14 هدفا.



ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

1- كريم بنزيما (ريال مدريد) 14

2- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) 13

3- سيباستيان هالير (أياكس) 11

4- محمد صلاح (ليفربول) 8

5- كريستوفر نكونكو (لايبزيغ) 7

6- كريستيانو رونالدو ( مانشستر يونايتد) 6

6= رياض محرز (مانشستر سيتي) 6

6= أرنوت دانجوما (فياريال) 6

6= ليروي ساني (بايرن ميونخ) 6

6= داروين نونيز (بنفيكا) 6

6= كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 6

12- ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) 5

12= روبيرتو فيرمينو (ليفربول) 5

12= ساديو ماني (ليفربول) 5

15- أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) 4

15= بيدرو جونسالفيس (سبورتنغ لشبونة)4

15- توماس مولر (بايرن ميونخ)4

15- تيمو فيرنر (تشيلسي)4

15- غابرييل جيسوس (مانشستر سيتي) 4

وفاز إرلينغ هالاند بلقب هداف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد حاليا هو الهداف التاريخي للبطولة القارية برصيد 140 هدفا، ويأتي خلفه ليونيل ميسي برصيد 125 هدفا.

المصدر: وكالات