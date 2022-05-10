انت الان تتابع خبر هل ينسحب الأهلي من نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب.. مصدر يرد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - هل ينسحب الأهلي من نهائي دوري أبطال أفريقيا حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، مكان إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، حيث قرر إقامتها في المغرب بمدينة الدار البيضاء على أرضية ستاد محمد الخامس.

قرار الكاف جاء على الرغم من الخطاب الذي أرسله النادي الأهلي، يطلب فيه إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محايد في بلد غير بلدان الفرق الأربعة المتواجدة في نصف النهائي ( الأهلي المصري – الوداد المغربي – وفاق سطيف الجزائري – بترو أتلتيكو الأنجولي).

الكاف يختار المغرب لنهائي دوري الأبطال

الأهلي يرى أن إقامة المباراة النهائي في المغرب سيكون أمر غير حيادي، خاصة مع وجود الوداد المغربي في نصف النهائي واقترابه من التأهل للنهائي بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي في ذهاب نصف النهائي بنتيجة 3-1، على أرضية ستاد 11 نوفمبر في لواندا.

ويدرس مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، كافة الخيارات المتاحة بعد أن وضع الاتحاد الأفريقي النادي الأحمر أمام الأمر الواقع.

هل ينسحب الأهلي من نهائي دوري أبطال أفريقيا

الإدارة الحمراء تدرس حاليا بناء موقف قانوني يستند على اللوائح للتصعيد ضد قرار كاف الذي ينسف مبدأ تكافؤ الفرص.

مصدر داخل الأهلي أكد أنه لا تفكير لدى إدارة النادي في الانسحاب من بطولة دوري الأبطال التي يحمل النادي لقبها.

الأهلي سوف يبحث الخطوات المقبلة ومن المرجح إرسال خطاب للكاف يحتج فيه علي هذا الموقف الذي تغيب عنه تكافؤ الفرص والعدالة حيث تم إسناد النهائي بعد وضوح الرؤية للمتنافسين علي لقب دوري الأبطال الأفريقي.

إدارة النادي الأهلي برئاسة الخطيب، ستنتظر لحين نهاية مباراة وفاق سطيف المقرر لها السبت في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي، وحال تأهله للنهائي سوف يكون هناك مراسلات أخري للكاف يطلب فيها ضمانات واضحة بمنحه نصف مقاعد جماهير الملعب وطلب طاقم تحكيم كبير بجانب تواجد حكام تقنية الفيديو من أوروبا كما حدث في الجولة الفاصلة والحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.