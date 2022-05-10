انت الان تتابع خبر عاجل.. أول قرار ناري من الخطيب بعد إعلان استضافة المغرب لـ نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت مصادر مسؤولة داخل النادي الأهلي، بأن الكابتن محمود الخطيب قد اتخذ قرارًا بشأن دعوة كل أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء بالإضافة إلى مسؤولي لجنة التخطيط في النادي إلى اجتماع عاجل خلال الساعات المقبلة وذلك بهدف مناقشة موقف الفريق من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص استضافة المغرب لمباراة نهائي دوري الأبطال والتي أصبح النادي الأهلي قريب للغاية من خوضها بعد فوزه بمباراة الذهاب في نصف نهائي دوري الأبطال أمام نادي وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة.

وأوضحت التقارير الإعلامية نقلًا عن مصادر داخل النادي الأهلي، بأن الكابتن الخطيب كان في حالة من الانفعال والغضب الشديد بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي أعلن عن إقامة مباراة النهائي في المغرب، وهذا على الرغم من كون نادي الوداد المغربي قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من بلوغ النهائي، وإقامة المباراة في ملعب محمد الخامس سيعطي أفضلية كبيرة للفريق المغربي.

وأشارت التقارير الصحفية، بأن الأهلي سيقدم اعتراض رسمي لدى الكاف على هذا القرار وسيطلب بنقل المباراة إلى أي دولة أخرى بعيدًا عن المغرب، وذلك حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية.

الجدير بالذكر بأن النادي الأهلي سيخوض مباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال الأسبوع المقبل، في حين ستكون مباراة النهائي في أواخر الشهر الجاري، والاتحاد الأفريقي أصدر قراره بشأن إقامة المباراة النهائية في المغرب وتحديدًا على ملعب محمد الخامس.