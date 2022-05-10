انت الان تتابع خبر قرار نهائي .. الفيفا يؤكد إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات مونديال قطر 2022 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022م، الجدل الدائر حول إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم المقرر إقامته في الشتاء القادم في دولة عربية لأول مرة منذ بداية البطولة، ومن المقرر أن تبدأ يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022م، ويكون موعد نهائي الكأس يوم 18 ديسمبر 2022م، ونوضح خلال السطور التالية تفاصيل قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات مونديا قطر 2022م، وموضوعات أخرى ذات صلة .

أحداث مثيرة في مباراة البرازيل والأرجنتين

وكانت المباراة التي أقيمت بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في 5 سبتمبر 2021 بمدينة ساو باولو، قد توقفت بعد 5 دقائق فقط من صافرة البداية، بعد تدخل السلطات الصحية المحلية في مدينة ساو باولو البرازيلية، لاتهامهما لأربعة لاعبين في منتخب «ألبيسيليستي»، وافدين من الدوري الانجليزي، بانتهاك بروتوكول مكافحة فيروس كورونا، حيث دخل رجال الشرطة الفيدرالية البرازيلية وممثلوا وكالة الصحة أرض الملعب لإيقاف اللقاء، ما أدى إلى ارتباك وحدوث نوع من البلبلة للجميع .

[قرار نهائي .. الفيفا يؤكد إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات مونديال قطر 2022]

الفيفا يؤكد إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات مونديال قطر 2022

قرار الفيفا فبراير 2022

وكان الـ«فيفا» قد قرر إعادة المباراة وأيقاف 4 لاعبين من منتخب الأرجنتين لمباراتين، فضلًا عن تغريم الاتحادين الأرجنتيني والبرازيلي، في فبراير من هذا العام، حيث أعلنا لاحقًا اسئناف القرار، على الرغم من أن نتيجة المباراة ليس لها أي تأثير على موقف المنتخبين،فقد تأهل كلاهما إلى نهائيات بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في نوفمبر من العام الجاري، حيث تصدر منتخب البرازيل «راقصو السامبا» مجموعة أمريكا الجنوبية، وحصل الأرجنيتين «راقصو التانجو» على المركز الثاني «وصافة المجموعة» .

إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات مونديال قطر

قررت لجنة الاستئناف، إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات مونديال قطر 2022م، مع الإبقاء على الغرامة المالية والبالغة 50 ألف فرنك سويسري «48 ألف يورو» المفروضة على الاتحادين الأرجنتيني والبرازيلي، بسبب الإيقاف النهائي للمباراة، إلا أنها خفضت الغرامة المفروضة على الاتحاد البرازيلي من 550 ألف فرنك سويسري إلى 250 ألفا «240 ألف يورو»، وكذلك على نظيره الأرجنتيني من 250 ألفا إلى 100 ألف فرنك سويسري «95 ألف يورو».