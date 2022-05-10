تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز

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الرياض - احمد صلاح - أعلن خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالبنك الأهلي، عن تشكيل فريق يلعب أمام زميله طلائع الجيش في مباراة بالدوري الممتاز.ويواجه طلائع الجيش زميله البنك الأهلي في مواجهة تجمعهما في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز في انطلاق الجولة الثانية من المسابقة المحلية على استاد هيئة الرياضة العسكرية.

تشكيل البنك الأهلي

واتسم تشكيل المباراة بعودة محمود قاعود لصفوف البنك الأهلي بعد غياب أخير بسبب كسر في إصبعه.وتكوين البنك الوطني على النحو التالي.

أحمد صبحي كحارس مرمى

محمد دباس – احمد ياسين – عاصم صلاح – اسحق يعقوب – اسامة ابراهيم – احمد سيد – محمود سيد – محمد هيرال – اسامة فيصل – ناسيل منسي

فيما يلي قائمة بالمقاعد

أحمد السعدني-أمير مدحت-محمود قاود-محمد مصطفى ميدو-محمد لابه-موسى دياوارا-كريم بامبو-محمد حامد-محمد بسيوني

في حين يشارك فريق طلعة الجيش في مباراة اليوم ضد البنك الأهلي على النحو التالي:

محمد بسام، رجب بكار، محمد أنور، مصطفى الزناري، محمد ناصف، أحمد زولا، محمد جابر، عمرو السيسي، محمد لاشين، خالد حشادي، أحمد سمير

ويهدف فريق البنك الأهلي إلى إحراز 3 نقاط وكسبها في المباراة للتقدم إلى نصف نهائي ترتيب الدوري.وطلائع الجيش يتطلع إلى كسب نقاط النصر من الضيوف واستكمال النتائج الإيجابية التي بدأوا في تحقيقها في الفترة الأخيرة.ويحتل فريق البنك الأهلي المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث سجل 23 نقطة من آخر هدفين تعادل مع إمبي، لكن المباراة ما زالت متأخرة.في حين يحتل طلائع الجيش المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد فوزه على خصم إسماعيل بهدف لم يرد عليه في الجولة الأخيرة.