اشتباكات عنيفة بين لاعبي فاركو وفيوتشر عقب انتهاء المباراة

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الرياض - احمد صلاح - بعد لقاء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اندلعت اشتباكات عنيفة بين لاعبي فيوتشر وفاركو. قربت المباراة بين فاركو وفيوتشر الفريقين من بعضهما البعض وأنهت مباراة الدوري الممتاز الثامنة عشرة على استاد الإسكندرية.

نتائج مباراة فاركو وفيوتشر

وانتصر فريق فالكو على ضيفه المستقبل بهدف دون رد سجله الجزائري ريزوكي هامرون في الدقيقة الأولى من المباراة في أول هجوم لفريق الإسكندرية بعد صافرة الحكم.هدف رزقي همرون هو واحد من أسرع 10 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز في 28، بعد فترة وجيزة من صافرة المباراة.

تشكيلة فالكو التي تواجه المستقبل

لعب فاركو في 11 التالية:

حارس المرمى: محمد سوبي.

الخطوط الدفاعية: جيفرسون إنكاندا، عبد الله بكوري، لامي سامبوري، أحمد عبد العزيز مونتي، جابر كامل.

خط الوسط: احمد محمد البحراوي، محمود حمادة، كينجسلي صقلي.

خط الهجوم: رزقي حمرون وأحمد شريف

ويجلس على مقعد نادي فالكو:

محمد سعيد شيكا، عزمي جمعة، علي بهيج، بلال جمال، محمود جهاد، إسلام جمال، عبد الناصر محمد، ياسين السيد، محمد أسامة.

نتائج مباراة الشركة الشرقية والمقاولون العرب

في سياق آخر، اختتمت فعالية الفرق المناظرة من شركة ماتش الشرقية والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل فريق في المباراة الافتتاحية في اليوم الثامن عشر للمباراة بعد ظهر يوم الإثنين.