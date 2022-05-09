انت الان تتابع خبر للهروب من فيريرا.. نجم الزمالك يدرس 4 عروض قوية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يفاضل نجم نادي الزمالك بين 4 عروض قوية من أجل الانتقال الى أحدهما مع نهاية الموسم الكروي الجاري، وذلك للهروب من دكة فيريرا، بعدما أصبح خارج حسابات البرتغالي في الفترة الأخيرة، وظل حبيس دكة البدلاء مما جعله يبحث عن فرصة للرحيل عن القلعة البيضاء في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن محمد أشرف روقا يدرس الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالي، وقرر اللاعب تأجيل حسم مصيره مع القلعة البيضاء حول تجديد تعاقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم لفترة نظراً لعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي من جانب المدير الفني الفريق.

وكشفت تقارير من مصادر مقربة من اللاعب أنه لديه عدة عروض من أجل الاستعانة بخدماته في الميركاتو الصيفي المقبل وذلك من أندية محلية، إلا انه رفض النظر في تلك العروض إلا بعد حسم مصيره مع نادي الزمالك بشكل رسمي، خاصة بعد الاستعانة به مؤخراً من جانب فيريرا المدير الفني للفريق الابيض.

الزمالك

وذكرت التقارير أن العروض الاربعة التي تم تقديمها لمحمد أشرف روقا من الأندية المحلية هم، طلائع الجيش و الاتحاد السكندري، وفاركو، والمقالون العرب.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق انبي في منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مسيرة الفريق نحو الحفاظ على حصد لقب بطولة الدوري المصري الممتاز.