انت الان تتابع خبر تعرف على جدول ترتيب المباريات المجموعة الثانية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سيعرض لكم موقعنا جدول مباريات المجموعة الثانية القاهرة وقناة الدرجة الثانية بعد الجولة 26 من بطولة الدرجة الثانية. هناك مباراة واحدة فقط أعيد جدولتها بين بتروجيت وزد إف سي. وسيعقد يوم الثلاثاء غدا.

جدول ترتيب المباريات المجموعة الثانية

فريق Alda Hiriya برصيد 1-60 نقطة.

فريق بتروجيت برصيد 2-47 نقطة ولعبة واحدة.

فريق وادي دجلة 41 نقطة.

فريق من 41 نقطة 4 قنوات.

فريق تيلسان لديه 40 نقطة.

فريق بورتوس إيزي 40 نقطة.

فريق ZFC برصيد 7-38 نقطة ومباراة واحدة

فريق السكة الحديد 8-37 نقطة.

لواء 9-35 نقطة للإنتاج الحربي.

فريق السويس برصيد 10-33 نقطة.

فريق المصرية للاتصالات برصيد 11-32 نقطة.

فريق النصر برصيد 12-30 نقطة.

فريق المريخ 13-22 نقطة.

فريق بورتوفاد برصيد 14-21 نقطة.

قاعدة بناء الفريق برصيد 15-21 نقطة.

فريق بنها برصيد 16-10 نقاط.

الجولة 26 نتيجة مباراة اليوم بين مجموعة القاهرة والقناةهزمت القناة بلبيس 1: 0 وفريق Ars Eze يتعادل مع Arda Hiriya 0: 0 وتعادل أرسنال 1-1 مع المصرية للاتصالات وانتصرت بؤرة فواد الاستيطانية في الانتاج الحربي 2-1 وخسر السكة الحديد أمام Portos Ez 1-3 وبيرنا يخسر 0-2 وانتصارات وادى دجلة على المريخ 2-1.