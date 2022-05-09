انت الان تتابع خبر تهديد بالأنسحاب.. أول رد فعل من الأهلي على قرار الكاف بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 في المغرب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - إتخذ الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قرار ناري وذلك بعد القرار الصادر من الأتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 في المغرب.

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الكابتن محمود الخطيب يدرس التصعيد بأقصى الدرجات الممكنة وذلك وسط محاولات من أجل ترتيب الأوراق بالكيفية النهائية قبل الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بالإنتهاء من لقاء وفاق سطيف الجزائي في العودة والتي تقام الأسبوع المقبل.

وقال مصدر خاص مقرب من مجلس الإدارة أن النادي الأهلي يركز في البداية على عبور النصف الثاني من لقاء الإياب أمام وفاق سطيف وألا يتم تشتيت اللاعبين خلال تلك المرحلة والبدء في التصعيد سيكون إعتبارًا من المواجهة التي تقام بينهما يوم السبت المقبل.

وأوضح :” سوف يدرس الأهلي التصعيد بالكثير من القرارات الرسمية النارية لعل من أبرزها الإنسحاب وعدم خوض المواجهة من الأساس في الوقت الذي سيطالب فيه بضرورة أن يكون النهائي خلال النسخة الحالية على مباراتين وهو الحل الأنسب نظرًا لمبدأ تكافؤ الفرص”.

وكان الكاف قد صدم النادي الأهلي بعد أن أعلن إقامة المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا يوم 30 مايو الجاري في العاصمة المغربية الدار البيضاء على الرغم من أن طرفي النهائي فريق مغربي وهو الوداد الذي بات قاب قوسين أو أدنى من حسم مقعده بالفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي ذهابًا 3-1.