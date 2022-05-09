انت الان تتابع خبر "قضي الأمر ياشعلان"رسميا..نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب 30 مايو رغم رفض الأهلي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حسم الإتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ ساعات الموعد والمكان الذي سيقام عليه نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، ويأتي ذلك بعد حالة واسعة من الجدل،حيث أن النادي الأهلي قد إعترض على خوض المواجهة النهائية في المغرب نظرًا لكونها بلد المنافس وهو ما يخل بمبدأ التكافؤ،وقد اقترب الأهلي المصري من التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد الفوز على نادي وفاق سطيف الجزائري 4-0 في ذهاب نصف النهائي، وأيضا نفس الأمر بالنسبة للوداد المغربي الذي قد فاز خارج ملعبه على فريق بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 3-1.

البيان الرسمي للإتحاد الأفريقي

وقد أعلن رسميا منذ ساعات الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، في بيان رسمي له عبر موقعه الرسمي عن إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 في دولة المغرب، يوم 30 مايو القادم،حيث صرح الإتحاد في بيانه قائلا : ” أنه قد تلقى الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عرضين من الإتحاد السنغالي وأيضا الإتحاد المغربي من أجل إستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، ولكن الإتحاد السنغالي قد سحب العرض الخاص به لسبب غير معلوم.

نظام إقامة مباراة النهائي ذهاب وعودة أم مباراة واحدة !

واستكمل البيان قائلا فيه: “لذلك يسر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم أن يعطي دولة المغرب حق إستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، وذلك على أن يكون موعد المباراة النهائية والرسمي هو 30 مايو 2022،وقد ترددت الكثير من الأنباء أن هناك بعض المشاورات والتفاوضات في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراتين بنظام الذهاب والإياب، ليكون هذا النظام بديلا عن إقامته من مباراة واحدة.