انت الان تتابع خبر عاجل.. الكاف يصدم الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وجه الأتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف خلال الساعات القليلة الماضية ضربة موجعة لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي وذلك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 والذي سيقام خلال شهر مايو الجاري.

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الأتحاد الأفريقي كاف قد أعلن اليوم الأثنين عن إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 سيكون في المغرب وذلك في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت تضمن أن القيادة السابقة قررت يوم 17 يوليو 2019 أن يكون تحديد الفائز بالأميرة السمراء من مباراة واحدة بدلًا من النهائي المعتاد الذي يقام على طريقة الذهاب والإياب.

وسبق وأن تلقى الاتحاد الافريقي عرض من الاتحاد السنغالي والاتحاد المغربي لإستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 قبل أن يسحب الاتحاد السنغالي عرضه لأسباب مجهولة حتى الآن.

وبعد إنسحاب الاتحاد السنغالي منح الكاف المغرب حق إستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 وذلك يوم الثلاثين من شهر مايو للعام الجاري.

كما تشهد الساعات القليلة القادمة مناقشات داخل الكاف من أجل العودة إلى النهائي الذي كان يقام سابقًا بنظام الذهاب والإياب لتحديد الفائز باللقب بدلًا من إقامتها في مباراة واحدة.

يُذكر أن الأهلي قد نجح في وضع قدم بالدور النهائي بفضل فوزه ذهابًا على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء فيما نجح الوداد المغربي في العودة من انجولا بالفوز على بترو أتلتيكو بنتيجة 3-1.