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الرياض - احمد صلاح - كم عمر مالديني عندما اعتزل عن لعب كرة القدم على أراضي ميلان الإيطالية، يتردد هذا السؤال الهام على ألسنة عاشقين الكرة المستديرة في مختلف أنحاء العالم خاصًة في الأونة الأخيرة؛ لذلك يهتم الكثير بمعرفة التوقيت الخاص بإعتزاله وكم كان عمره؟ هذا ما سنجيب عليه من خلال هذا المقال.

كم عمر مالديني عندما اعتزل

يعتبر هذا اللاعب الإيطالي من أشهر لاعبي كرة القدم؛ إذ كان يلعب كمدافع أيسر، من ثم بدأ اللعب في قلب الدفاع الخاص بفريق ميلان الإيطالي، كذلك في المنتخب الإيطالي الوطني، وتولى منصب قائد فريق ميلان لسنوات طويلة بسبب تاريخه العظيم في كرة القدم.

وأطلق عليه حينئذ لقب الكابتن الثاني، وذلك بسبب الأرقام القياسية التي حققها هذا اللاعب عند مشاركته في بطولات الدوري الإيطالي، ولمعرفة المزيد عن كم عمر مالديني عندما اعتزل؛ تابع معنا الفقرات التالية المذكورة ادناة.

من هو باولو مالديني

باولو مالديني لاعب قة قدم شهير، تصدر في الأوقات الأخيرة قائمة البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب ما تداولته بعض الأخبار عنه؛ حيث قام باولو بتوجيه رسالة تحذيرية للاعبين، وذلك قبل الجولة الخاصة بحسم اللقب الدوري الإيطالي للموسم الجاري.

ولكن يجب ان ننوه بالذكر أن باولو شارك في 674 مباراة للدوري الإيطالي، واستمر كذلك في تاريخ مشرف من البطولات حتى عام 2020 م، وتجاوز عدد بطولاته اللاعب جانلويجي بوفون.

سيرة باولو مالديني الكروية

يمتلك هذا اللاعب تاريخ كروي تراثي، ولم يقف إعتزال باولو عائقًا أمام إنجاز بطولات أخرى، لكنه الآن يعمل كمديرًا فنيًا لنادي ميلان الإيطالي الذي شهدت أرضه العديد من بطولات ونجاحات هذا اللاعب الشهير، كذلك أصبح شريك في ملكية فريق ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

حياة باولو مالديني

ولد هذا اللاعب الأفضل في العالم؛ في 26 حزيران وذلك من عام 1968 م في مسقط رأسه مدينة ميلان الإيطالية، وكان والده لاعب كرة قد أيضًا ألا وهو سيزار مالديني وكان يلعب مدافعًا وسار باولو على خطى والده، تزوج مالديني من عارضة أزياء أدريانا فوسا السابقة، وهي ذو أصل فنزويلي، وقع الزواج بينهما في عام 1994.

اعتزال باولو مالديني

قضى هذا اللاعب الإيطالي كل مواسمه ال25 الرياضية، يخدم كرة القدم الإيطالية ببطولات وتاريخ عامر بالنجاح والتنافس الشريف وذلك خلال مسيرته الكروية في الدوري الإيطالي مع ميلان، قبل أن يعتزل لعب كرة القدم في سن 41 عام 2009.

رسالة تحذيرية لباولو مالديني

حيث تصدر اللاعب باولو مالديني نتائج البحث الأولى في محركات البحث الخاصة بجوجل، وذلك لأنه يعتبر من اهم وأعظم المدافعين في تاريخ كرة القدم، ووجه باولو مالديني أهم رسالة لتحذير لاعبين كرة القدم في فريق ميلان الإيطالي، والجدير بالذكر أن ميلان قد حقق فوزًا ساحقًا على نظيره فريق هيلاس فيرونا آمس الأحد، وقد عاد بهذا الفوز إلى صدارة الجدول الخاص بترتيب الدوري الإيطالي.

في نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم أهم التفاصيل الخاصة كم عمر مالديني عندما اعتزل وذلك بذكر تاريخ باولو الكروي عبر سنوات اشتراكه في بطولات الدوري الإيطالي.