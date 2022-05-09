ليفربول يحفز محمد صلاح قبل مباراة الغد أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز

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الرياض - احمد صلاح - يسعى نادي ليفربول على تعزيز وتحفيز مدافع الفريق محمد صلاح قبل مواجهة الغد المنتظرة أمام أستون فيلا ضمن مباريات الجولة 23 من مباريات الدوري الإنجليزي في ملعب فيلا بارك.

وقد كان الريدز قد فازوا بمباراة الدور الأول أمام أستون فيلا خلال النسخة الحالية من هذه البطولة على ملعب الأنفليد بإحراز هدف بواسطة محمد صلاح من ضربة جزاء بدون رد.

وقد نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على موقع التدوينات المصغرة تويتر مقطع فيديو لتسجيل محمد صلاح الهدف في مرمي أستون فيلا، وكتب عليها “آخر مرة أمام أستون فيلا”.

ويحفز النادي بهذه الطريقة محمد صلاح لتسجيل الأهداف خاصة وأنه يعاني من غياب إحراز أي أهداف بعد تسجيله هدفين في مرمى مانشستر يونايتد في 19 أبريل الماضي.

[موعد مباراة ليفربول واستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز]

موعد مباراة ليفربول واستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز

ويسعى الريدز إلى الفوز بمباراة الغد عقب تعادله الإيجابي في مباراة توتنهام بهدف لكل منهما في حين فاز مانشستر سيتي المنافس معه في صدارة الدوري الإنجليزي بخماسية نظيفة في مباراة نيوكاسل.

وقد وجهت شيكة ليفربول إيكو الإنجليزية دائرة الضوء على معاناة النجم محمد صلاح في الوقت الراهن، والمخاوف التي يعاني منها من ناحيتين مختلفتين

وأوضح تقرير الشبكة أن المباراة الأخيرة بين ليفربول وتوتنهام في شهر ديسمبر الماضي كان رصيد محمد صلاح من الأهداف بالدوري الإنجليزي 15 هدف، و22 هدف في كافة البطولات، وقد سجل في كل مباراة بين المباريات الثلاثة السابقة نتيجة لذلك، وكان ذو انفراد في ماراثون الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي، وقد فشل في إحراز أي هدف في 6 مباريات فقط من 23 مباراة في ذلك الوقت.