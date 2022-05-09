انت الان تتابع خبر صدمة للأهلي.. كاف يعلن موعد وملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد وملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 لكرة القدم، رسمياً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتم إرسال خطابات رسمية لفرق نصف النهائي الأربعة الأهلي ووفاق سطيف، والوداد المغربي وبيترو أتليتكو الانجولي.

وأشار الكاف إلى التفاصيل النهائية الخاصة بموعد وملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي كانت تترقبها الجماهير في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل اقتراب النادي الأهلي من بلوغ نهائي البطولة للمرة الثالثة على التوالي، إذ تمكن المارد الأحمر من الفوز على نظيره وفاق سطيف الجزائري بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطبقا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فإن نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022 سيقام في ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، وذلك يوم 30 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يكون النادي الأهلي أحد طرفي مباراة نهائي البطولة الإفريقية.

ويعد نادي الوداد البيضاوي المغربي هو الطرف الأقرب لمواجهة الأهلي خاصةً بعدما تمكن الفريق المغربي من الفوز خارج الديار على حساب بترو أتلتيكو الانجولي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، وتقام مباراة الإياب في المغرب.

اعتراض الأهلي

يذكر أن النادي الأهلي قد أبدى اعتراضا رسمياً على أنباء إقامة المباراة في المغرب، قبل أن يصدر القرار بشكل رسمي من المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي.