انت الان تتابع خبر فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي في بطولة الدوري المصري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن البرتغالي جيزوالدو فيريرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق الاساسية التي ستقود مباراة انبي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي من مقرر أن تقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة ال 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل، ومحمد عواد.

وفي الدفاع: محمود علاء، ومحمد عبد الغني، ومحمود حمدي الونش، وعبد الله جمعة، وأحمد فتوح، وحازم إمام، وحمزة المثلوثي.

في خط الوسط: طارق حامد، ومحمد أشرف روقا، ويوسف إبراهيم أوباما، وإسلام جابر، وأشرف بن شرقي، وأحمد سيد زيزو، ورزاق سيسيه، وسيف جعفر، وسيد عبد الله.

وفي الهجوم: سيف الجزيري، وعمر السعيد.

وكان الزمالك قد تمكن من تحقيق الفوز في المباراة الاخيره على فريق استرن كومباني ليرفع الفريق رصيده الي النقطة 41 محتلا بها صدارة ترتيب جدول المسابقة وبفارق ست نقاط كاملة عن فريق بيراميدز صاحب ال 35 نقطة الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.