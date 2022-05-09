انت الان تتابع خبر محمد عبد المنعم يعود الى قائمة الاهلي الأساسية في مباراة العودة أمام وفاق سطيف والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد عبد المنعم أصبح جاهزا للمشاركة في مباراة الأهلي المقبلة أمام فربق وفاق سطيف الجزائري ضمن مباريات العودة للدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا في المباراة التي من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل الموافق ال 14 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءا بتوقيت الجزائر.

وكان اللاعب قد أصيب أثناء مشاركته في إحدى المباريات مع الاهلي ليغيب عن مباراة الذهاب الماضية التي حسمها الاهلي بنتيجة أربع أهداف مقابل لا شي، لتصبح الأمور امام المارد الاحمر أسهل وأسهل، الجدير بالذكر أن أهداف الأهلي الأربعة تم تسجيلها عن طريق برسي تاو هدفين ومحمد شريف هدف وطاهر محمد طاهر هدف.

من ناحيه اخرى نفي الاتحاد القطري لكرة القدم الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية عن اقامة المباراة النهائية لبطولة دوري ابطال افريقيا على الاراضي القطريه، حيث اكد الإتحاد أن ذلك الامر غير صحيح علي الاطلاق وانها مجرد شائعات فقط.