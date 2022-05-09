انت الان تتابع خبر فضائح الماما أفريكا مستمرة .. المغرب تحصل علي حق استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من التقارير الصحفية التي أثارت غضب النادي الأهلي المصري كثيرا والتي تتعلق بهوية البلد المستضيف لأحداث نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا العام ، فأغلب المصادر كانت تجه إلي القول بأن المغرب هو البلد الأقرب من اجل الظفر بتلك المهمة ، وهو ما يعد خرق لأهم قواعد العدل والحيادية فمن بين الفريق المرشحة وبقوة للوصول إلي النهائي الإفريقي ” الوداد المغربي البيضاوي ” والذي وضع قدم في النهائي بفوزه علي بترو أتليتكو الأنجولي ضمن أحداث مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي .

جدير بالذكر أن صحيفة “هسبورت” المغربية أوضحت خلال الساعات القليلة الماضية بعض الأخبار التي تتعلق بهذا الشأن وهي إعلان الاتحاد المغربي لكرة القدم حصوله علي حقوق استضافة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، النسخة الحالية مشيرة إلي أن المغرب قد حصلت بالفعل علي تلك الحقوق وأن السنغال ليس من حقا أن تتنازل عن ما ليس من حقها حيث تابعت أن الاتحاد المغربي قد حصل علي شرف تنظيم النهائي بأغلبية أصوات ساحقة خلال اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

في ذات السياق كان النادي الأهلي قد تقدم بخطاب إلي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” موتسيبي ” من أجل أن يتم تنظيم المباراة النهائية في بلد غير البلدان التي تشارك أنديتها في هذا الدور من البطولة وهو الدور نصف النهائي لتوفير الحيادية بين الطرفين