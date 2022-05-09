انت الان تتابع خبر الكاف يختار سداسي الأهلي ضمن التشكيلة المثالية للدور النصف النهائي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الإتحاد الافريقي “الكاف” عن التشكيلة المثاليه لمباريات الذهاب من الدور النصف النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا، الجدير بالذكر أن الاهلي قد واجه وفاق سطيف الجزائري وتغلب عليه برباعية نظيفة، فيما واجه الوداد المغربي فريق بترو اتلتيكو وانتصر عليه بثلاث أهداف مقابل هدف ليضع الفريقين قدميهما في الدور النهائي من البطولة

وجاءت التشكيل المثالية حسبما أعلن عنها الكاف كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وفي الدفاع: أيوب العملود، داري، معلول.

وفي خط الوسط: ديانج، جيلسون، جبراني، حمدي فتحي.

وفي الهجوم: طاهر محمد طاهر، مبينزا،بيرسي تاو.

ولا يزال ملف الملعب الذي سيستضيف نهائي دوري أبطال افريقيا مجهولة حتى هذه اللحظة حيث نف الاتحاد القطري صدور أي قرار يقضي باقامه المباراة النهائيه على الاراضي القطرية بعد تصريح رئيس الوداد الذي أكد علي إقامة المباراة علي ملعب الوداد المغربي، حيث أكد أن النتيجة جاءت كالتالي، ملعب مركب الخامس على 16 صوت فيما حصل ملعب داكار بالعاصمة السنغالية على 9 أصوات فقط.