الآن NOW.. بث مباشر روما وفيورنتينا اليوم يلا شوت Roma Vs firontina || اتفرج مباراة روما وفيورنتينا اليوم بث مباشر في الدوري الإيطالي يلا شوت

الرياض - احمد صلاح - بث مباشر روما وفيورنتينا اليوم يلا شوت Roma Vs firontina، نقدم لكم من خلال موقعنا المتميز كورة في العارضة البث المباشر لمباراة اليوم في الدوري الإيطالي بين روما وفيورنتينا ضمن منافسات الجولة 36 من البطولة الإيطالية، حيث يحل فريق روما اليوم الاثنين 9-5-2022 ضيفاً ثقيلاً على فريق فيورنتينا في مباراة تقام على أرضية ملعب فريق فيورنتينا الإيطالي، ويدخل فريق روما مباراة اليوم بث مباشر قادماً من فوز غالي على فريق ليستر سيتي بهدف نظيف في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والتأهل إلى نهائي البطولة، وتعثر فريق روما بالتعادل السلبي في الجولة الماضية من البطولة الإيطالية أمام فريق بولونيا، بينما على الجانب الآخر يدخل فريق فيورنتينا مباراة اليوم بث مباشر أمام روما بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام الميلان بهدف نظيف، بث مباشر روما وفيورنتينا اليوم يلا شوت.

مشاهدة مباراة روما وفيورنتينا اليوم بث مباشر يلا شوت، يدخل فريق روما مباراة اليوم بث مباشر في المركز السادس من ترتيب الجدول الإيطالي برصيد نقاط 59 جمعهم من خلال 35 جولة ماضية محققاً الفوز خلال 17 مباراة والتعادل في 8 مباريات، بينما نال فريق روما من الهزائم في الموسم الحالي خلال 10 مباريات، وسوف يحاول بالتأكيد فريق روما اليوم في خطف فوز مهم للغاية خارج الديار للاقتراب من التواجد في المربع الذهبي وقبل نهاية البطولة بجولات قليلة، بث مباشر روما وفيورنتينا.

بث مباشر روما وفيورنتينا يلا شوت، بينما على الجانب الآخر يدخل فريق فيورنتينا مباراة اليوم بث مباشر في المركز الثامن من ترتيب الجدول بعدد نقاط 56 جمعهم من خلال 35 مواجهة ماضية محققاً الفوز خلال، 17 جولة والتعادل في خمسة مباريات، بينما نال فريق فيورنتينا من الهزائم خلال الموسم الحالي في كم كبير من المباريات وصل إلي 13 مباراة، بث مباشر روما وفيورنتينا.

روما وفيورنتينا بث مباشر، تذاع مباراة روما وفيورنتينا اليوم بث مباشر عبر اليوتيوب الرسمي للاتحاد الايطالي بتعليق صوتي من خلال المعلق خالد الغول في تمام الساعة:

9:45 مساءً بتوقيت السعودية

8:45 مساءً بتوقيت مصر

7:45 مساءً بتوقيت الجزائر

10:45 بتوقيت الامارات

7:45 بتوقيت المغرب

8:45 بتوقيت ليبيا

10:45 بتوقيت الكويت

9:45 بتوقيت اليمن

9:45 بتوقيت الأردن

نصف ساعة تفصلنا عن ضربة البداية لأحداث القمة النارية في بطولة الدوري الإيطالي بين روما وفيورنتينا، حيث يجري الآن الفريقين عمليات الإحماء والتدريب على أرضية ملعب فيورنتينا قبل إنطلاق فعاليات الشوط الأول من المباراة.