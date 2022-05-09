انت الان تتابع خبر عاجل رسمياً.. تخفيض سعر تذكرة حضور مباريات الدوري.. من 100 لـ 75 جنيهاً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصدرت رابطة أندية الدوري الممتاز برئاسة أحمد دياب قرار بتخفيض سعر تذكرة مباريات الدوري الممتاز، وهي من أكثر الأشياء التي أسعدت جميع عشاق الساحرة المستديرة، وهم الذين يريدون متابعة جميع المباريات الهامة.

تخفيض سعر تذكرة حضور مباريات الدوري

وخفضت سعر تذكرة حضور مباريات الدوري من 100 جنيه إلي 75 جنيهاً، وأصدرت الرابطة الخاصة بالأندية بياناً وأوضحت فيه أنه بالترتيب مع اتحاد الكرة وشركتي تذكرتي وبريزنتيشن والشركة الإفريقية، تم الاتفاق على العديد من القرارات الهامة قبل طرح التذاكر أمام الجميع.

قرارات جديدة لاتحاد الكرة حالياً

وتم اتخاذ الكثير من القرارات الهامة من قبل اتحاد الكرة، وهي من أبرز الأشياء الذي يريد معرفتها ويبحث عنها جميع عشاق الساحرة المستديرة، وهذه القرارات هي:

تخفيض سعر تذكرة الدوري لـ 75 جنيهاً بدلاً من 100 جنيه في إطار التسهيل على جميع المواطنين.

زيادة أعداد الجماهير إلى الدوري لـ 5 آلاف مشجع بدلاً من ألفي مشجع، والعمل على تطبيق هذا القرار بدءاً من الدور الثاني للدوري الممتاز.

تعديل موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

وقامت رابطة الأندية المحترفة بتعديل موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي، وذلك بسبب تعارضها مع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي من المقرر له أن يكون يوم 28 مايو 2022 بين ليفربول المحترف، وهو من ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطني الفرعون المصري محمد صلاح وريال مدريد، ولم يتم الكشف عن الموعد الجديد لمباراة الزمالك والإسماعيلي.