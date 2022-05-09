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الرياض - احمد صلاح - “مش عايز الاتنين دول”.. فيريرا يتحدي مرتضي منصور ويطرد نجمي الفريق من النادي

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق فوز غالي على فريق ايسترن كومباني ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز في المباراة التي أقيمت مساء آخر أيام شهر رمضان، وكان الفريق الأبيض قد فاز بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده من النقاط الى النقطة 41 محتلا بها صدارة ترتيب جدول المسابقة بفارق ست نقاط كاملة عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

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من ناحية أخرى طالب البرتغالي جيزوالدو فيريرا مدرب الفريق الأول ادارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور ضروره رحيل ثنائي الفريق الاجنبي رزاق سيسيه ومحمد اوناجم في نهاية الموسم الجاري بعدما خرج اللاعبان من حساباته بشكل نهائي بالاضافة الى رغبته في ضم ثنائي اجنبي سيعتمد عليهم في الموسم الجديد.

وكانت عدة تقارير قد ربطت بين الزمالك وعدد من اللاعبين الأجانب الذين من بينهم جان ايبوكا الذي تألق بشدة في بطولة الدوري المصري مع الفريق البترولي بالاضافة الى لابا كودجا مهاجم العين الإماراتي الذي يقدم مستويات رائعة منذ مشاركته مع نهضة بركان.