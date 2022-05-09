انت الان تتابع خبر ليفربول يوجه صفعة قوية لريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لتوجيه صفعة قوية لفريق ريال مدريد الإسباني وذلك قبل لقاء الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022/2021 والموافق الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري، حيث ينوي ليفربول ضم لاعب وسط موناكو الفرنسي أوريلين تشواميني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وفقاً لتقارير صحيفة إنجليزية خلال الساعات القليلة الماضية.

ليفربول ينوي خط لاعب موناكو من ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

ويتطلع الريدز لحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل تدعيم خط وسط الفريق للمنافسة على الألقاب بداية من الموسم المقبل، حيث يعد الشاب الفرنسي صاحب الأثنان والعشرين عاما أحد أبرز لاعبي الوسط في العالم حالياً ويتنافس على ضمه العديد من الأندية أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني إلى جانب بايرن ميونيخ الألماني الذي يضع اللاعب ضمن قائمة الصفقات في الميركاتو الصيفي المقبل.

كبار الأندية الأوروبية تتصارع لضم تشواميني لاعب موناكو

وكان اللاعب قد أبدى موافقته على البقاء في نادي الإمارة خلال الموسم المقبل في حالة تأهل الفريق لمنافسات دوري أبطال أوروبا على رغم من تلقي اللاعب للعديد من العروض عن طريق وكيل أعماله، وانضم اللاعب لصفوف موناكو صيف العام 2020 قادماً من فريق بوردو الفرنسي وشارك اللاعب في 41 مباراة في جميع المسابقات القارية والمحلية سجل خلالها ثلاث أهداف وقدم تمريرة حاسمة لزملائه كما نال 9 كروت صفراء ونال بطاقة حمراء واحدة، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب حسب موقع ترانزفير ماركت حوالي 65 مليون يورو.