انت الان تتابع خبر بعد الإعلان الرسمي .. 3 مطالب من ايهاب جلال لاتحاد كرة القدم المصري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قدم الاتحاد المصري لكرة القدم ايهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بشكل رسمي أمس الأحد، وذلك من أجل بدأ مشواره مع الفراعنة خلفا لكارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، والذي رحل عقب فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر، بعد أن تم فسخ التعاقد بينه وبين الجبلاية بالتراضي.

وجاء تقديم جلال كمديرا ً فنياً للمنتخب الوطني في مؤتمر رسمي أمس الأحد الموافق 8 من شهر مايو الجاري، ليتولى مهمة القيادة الفنية للفراعنة لمدة عام خلفا ً للبرتغالي، وفي حالة نجح في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 سيكمل المهمة مع منتخب مصر.

وعقب ذلك المؤتمر اجتمع كلا من حازم إمام ومحمد بركات عضوي الاتحاد المصري لكرة القدم مع إيهاب جلال من أجل مناقشة عدد من الأمور الفنية ومطالبه، وشهدت الجلسة 3 مطالب للمدير الفني الجديد قبل بدء العمل بشكل رسمي مع المنتخب الوطني.

طلب جلال الحفاظ على إقامة مباريات ودية في توقيتات محددة، وذلك خلال كل معسكر يخوضه الفراعنة وذلك من أجل الحفاظ على الحالة الفنية والانسجام بين اللاعبين، وهو ما وافق عليه الثنائي حازم وبركات.

منتخب مصر

كما طلب ضرورة اقامة معسكرات بشكل مستمر وتجمع اللاعبين وذلك من أجل الاستعداد الجيد للتصفيات، واكد على ضرورة تحقيق هذا الطلب، حتى في حالة عدم تواجد اللاعبين الدوليين.