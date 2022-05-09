انت الان تتابع خبر زيادة عدد الجمهور وتخفيض سعر التذكرة.. رابطة الأندية تزف بشرى سارة للجماهير لحضور المباريات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - زفت رابطة الأندية المصرية، بشرى سارة إلى جمهور الكرة، حيث قررت زيادة العدد المسموح لها بحضور المباريات بداية من الدوري الثاني من المسابقة بالجولة الثامنة عشر كما قررت خفض سعر تذكر الحضور في المباريات وذلك في إطار حرص الرابطة على استكمال عودة الجماهير لحضور المباريات بصورة تدريجية.

وقالت الرابطة في بيان لها على موقع التواصل اجتماعي تويتر:” إنه في إطار حرص رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم على استكمال عودة الجماهير لحضور المباريات بصورة تدريجية ومن منطلق إيمانها بدورهم الإيجابي وكونهم من العناصر الرئيسية لنجاح اللعبة، وذلك بالاشتراك مع اتحاد الكرة وشركة برزنتيشن وشركة تذكرتي والشركة الإفريقية”، تقرر زيادة عدد الجماهير وخفض سعر التذكرة الموحدة.

وأشارت الرابطة إلى أنه تقرر زيادة عدد الجماهير إلى 5000 مشجع لكل مباراة بواقع 2500 مشجع لكل فريق بدلا من 2000 مشجع بداية من الدور الثاني لبطولة الدوري، بالإضافة إلى خفض سعر التذكرة الموحدة من 100 إلى 75 جنيه تيسيرا على الجماهير لحضور المباريات.

[رسالة لجماهير النادي الأهلي]

جماهير الأهلي

وأشارت رابطة الأندية في بيانها، إلى التأكيد على ضرورة الالتزام من جميع عناصر اللعبة بالروح الرياضية ونبذ التعصب، وذلك حتي يتثنى للرابطة إضافة المزيد من المكتسبات التي تصب بالنفع على الرياضة المصرية، وقدمت رابطة الأندية الشكر إلى وزارة الداخلية على دورها الداعم والرئيسي في عودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات ” من منطلق عهدها الدائم على توفير عناصر النجاح للرياضة المصرية”.

ويبدأ تطبيق قرار رابطة الأندية بدءا من اليوم الأثنين حيث تقام مباراة ايسترن كومباني والمقاولون العرب في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري، كما تلعب اليوم مباراتي فاركو وفيوتشر عند الساعة السادسة والنصف مساءا والساعة التاسعة تقام مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي.