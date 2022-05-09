نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع أوروبي مشتعل.. موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو ، ضمن لقاءات الجولة 36 والحاسمة من مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب مباريات الدور الثاني أو مرحلة الإياب، يحتضن مساء الثلاثاء 10 مايو 2022، ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة الإسبانية، مواجهة قوية ومرتقبة، تجمع فريقا سيلتا فيجو وبرشلونة ، حيث يخوض الفريق الكتالوني صراعًا أوروبيًا مشتعلًا، من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مقابل رغبة من أوس سيليستيس في إنهاء الليجا في أفضل ترتيب ممكن.

في السطور التالية نتناول سويًا جميع التفاصيل وآخر الأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو والقنوات الناقلة ، ومشوار ونتائج الناديين في النسخة 91 من الدوري الإسباني 2022 ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات برشلونة وسيلتا فيجو .

مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

بذكريات اللقاء المثير في الدور الأول، يعود فريقا سيلتا فيجو وبرشلونة اللقاء مجددًا في جولة الإياب.

إذ انتهت مواجهة الذهاب بتعادل إيجابي مثير بنتيجة (3-3).

وهو ما يسعى البارسا لكسره متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، وصحوة المجتهد تشافي.

بينما يأمل الضيوف في الظفر بنتيجة إيجابية، ستفيدهم بلا شك لتحقيق أفضل إنهاء للموسم الجاري.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري الإسباني انطلاق مباريات الجولة 36 :

نادي برشلونة

مع أصحاب الأرض والجمهور نادي برشلونة الإسباني نستهل تغطيتنا للحدث الهام.

The squad for #BarçaCelta! pic.twitter.com/noZehMlTlV — FC Barcelona (@FCBarcelona) The squad for #BarçaCelta! pic.twitter.com/noZehMlTlV — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 9, 2022

حيث يمتلك البلوجرانا فرصة وحيدة لتحقيق نتيجة إيجابية هذا الموسم.

وهي تتمثل في ضمان بلوغ التشامبيونز ليج في الموسم المقبل.

خاصةً بعد فقدان الفريق فرصة المنافسة على لقب الليغا الذي حسمه غريمه التقليدي ريال مدريد .

إضافة إلى الخروج الأوروبي من دوري أبطال أوروبا في مرحلة المجموعات.

إلى جانب خروج آخر من الدوري الأوروبي من دور ربع النهائي.