نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشراً.. موعد مباراة الزمالك وأنبي الجولة 18والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للزمالك وترتيب الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتضن ملعب أستاد القاهرة الدولي موعد مباراة الزمالك وأنبي في الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، اللقاء الذي يدخله الفارس الأبيض بهدف وحيد وهو الفوز والحصول على الثلاث نقاط من أجل توسيع الفارق بينه وبين الأهلي المنشغل بالعب في البطولة الأفريقية للأندية الأبطال، اللقاء ينقل فقط وحصرياً عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري وكان الزمالك قد فاز على أنبي في الدور الأول بهدفين دون رد.

قبل مباراة اليوم الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة جمعهم من لعب 17 مباراة، حقق الفوز في 13 وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراتين سجل لاعبوه 32 هدف واستقبلت شباكه 16 هدف، بينما منافسه اليوم نادي أنبي الذي يقوده المخضرم حلمي طولان يحتل المركز التاسع في الترتيب برصيد 20 نقطة من لعب 16 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 8 وهزم في 4 مباريات سجل لاعبوه 17 هدف وتلقت شباكه 19 هدف.

موعد مباراة الزمالك وأنبي

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

21.00 : بتوقيت مدينة القاهرة.

22.00 : بتوقيت مكة المكرمة

تاريخ مواجهات الزمالك وأنبي في الدوري

تقابل الزمالك وانبي في مسابقة الدوري الممتاز قبل هذا اللقاء في 34 مباراة، حقق الفارس الأبيض الفوز في 19 مباراة، بينما حسم التعادل نتيجة 10 مباريات، وفاز الفريق البترولي في 5 مباريات، سجل الزمالك 35 هدف بينما أحرز أنبي 25 هدف في شباك الزمالك، أكبر نتيجة بين الفريقين تحققت موسم 2019/2018 وكانت فوز الزمالك برباعية مقابل هدف وحيد لأنبي.

عداد تنازلي لموعد المباراة

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز قبل اللقاء

التشكيل المتوقع للزمالك ضد أنبي