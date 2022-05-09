انت الان تتابع خبر محمد أبو تريكة ينعي شهداء الهجوم الإرهابي بسيناء: ربنا يرحم شهداء الوطن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - طن من أبناء القوات المسلحة المصرية، وهم الذين استشهدوا أثناء تصديهم وإحباطهم هجوم إرهابي على نقطة رفع المياه التي تقع غرب سيناء يوم السبت الماضي.

محمد أبو تريكة ينعي شهداء الهجوم الإرهابي بسيناء

وتحدث محمد أبو تريكة في الأستوديو التحليلي الذي يقدم على شبكة “بي إن سبورت” مساء أمس الأحد، قائلة “ربنا يرحم شهداء الوطن الجنود المصريين والجيش المصري، من الطبيعي أن نتذكر كل من يقدم واجبًا وشرفًا للوطن (..) أتمنى أن تزول تلك الأحداث عن بلادنا العربية ويعم السلام والرخاء”.

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل استشهاد الضابط والجنود

وقام المتحدث العسكري بالإعلان عن التفاصيل الكاملة الخاصة باستشهاد الضابط والجنود، أنه كان مجموعة من العناصر التكفيرية هاجمت نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من قبل العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، وهذا ما نتج عنه استشهاد ضابط وعشر جنود وخمس أفراد.

النواب ينعون شهداء سيناء

وقام النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بنعي شهداء الواجب الوطني قائلاً “إن من ارتكبوا جريمة الإرهاب ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، شهد تشتت العناصر الإرهابية ونقول لهذه العناصر اتقوا الله في هذه الدماء”، وهي من الأشياء التي أحزنت جميع المصريين.