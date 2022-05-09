انت الان تتابع خبر أسباب عدم حضور حازم إمام في مؤتمر تقديم إيهاب جلال.. يوضحها جمال علام والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري بالكشف عن أسباب عدم حضور حازم إمام في مؤتمر تقديم إيهاب جلال، وهو المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لوسائل الإعلام، وقدمه اتحاد الكرة أمام وسائل الإعلام ليقود منتخب مصر أثناء الفترة القادمة، وهذا بدلاً من البرتغالي كارلوس كيروش ورحل مؤخراً عنه.

تولي إيهاب جلال رسمياً قيادة المنتخب المصري

وأكد علام أثناء ظهوره من خلال شاشة “أون تايم سبورتس 1” في ساعة متأخرة أمس الأحد، قائلاً “كان يوجد خلافاً على مَن يقود المنتخب سواء كان مدرب وطني أو أجنبي، محمد بركات أعلن ذلك حتى تم الاستقرار على تولي إيهاب جلال لقيادة المنتخب، وأصبح القرار ملزم على الجميع، والآن علينا أن ندعم إيهاب جلال ونسانده”.

أسباب عدم حضور حازم إمام في مؤتمر تقديم إيهاب جلال

وأما عن أسباب عدم حضور حازم إمام أثناء المؤتمر الصحفي، فأكد علام قائلاً “حازم إمام كان يرتدي ملابس “كاجوال” والجميع في المؤتمر الصحفي كان يرتدون “فورمال”، حازم تواجد وجلس مع إيهاب جلال للنقاش معه حول عدة أمور تخص المنتخب المصري”.

اتحاد الكرة لم يستقر على منسق عام للمنتخب

وقال علام أن الجهاز الفني المساعد لـ إيهاب جلال، وأيضاً أن اتحاد الكرة لم يستقر على المنسق العام للمنتخب المصري، وقال “اتحاد الكرة لم يفرض أي فرد على إيهاب جلال، وهو أبدى استعداده بتواجد محمد شوقي وعصام الحضري في الجهاز”.