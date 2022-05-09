سبب مضحك لغياب حازم إمام عن مؤتمر تقديم إيهاب جلال

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الرياض - احمد صلاح - غاب حازم إمام عضو اتحاد الكرة ونجم الكرة المصرية السابق، عن مؤتمر تقديم إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لتتساءل الجماهير عن سبب غياب “الامبراطور”.

حازم إمام كان رافض لفكرة تعيين مدرب مصري لمنتخب مصر وكان داعم للتعاقد مع مدرب أجنبي، لكن غالبية أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة صوتوا لصالح التعاقد مع إيهاب جلال.جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، كشف عن سبب عدم حضور حازم إمام عضو مجلس الإدارة لمؤتمر تقديم إيهاب جلال .

علام قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: “قالوا بأننا مختلفين خلال الفترة الماضية، لكن خرج محمد بركات وأوضح بأن الاختلاف كان حول هوية المدرب، لكن بمجرد التعاقد مع مدرب فنحن موحدين خلف منتخب مصر ونعمل لإنجاحه، ووجود بركات وحازم إمام اليوم يؤكد ذلك”.

سبب غياب حازم إمام عن مؤتمر تقديم إيهاب جلال

وعن سبب عدم تواجد حازم إمام في مؤتمر تقديم إيهاب جلال وهل بسبب اعتراضه على التعاقد مع مدرب مصري، رد علام :” لا ليس اعتراضا. كل ما في الأمر أن كل الحضور كانوا يرتدون ملابس رسمية، فيما حازم كان يرتدي زي كاجوال ففضل عدم التواجد”.

وكشف جمال علام عن مهمة جديدة للثنائي حازم إمام ومحمد بركات، بتجميع الأسماء المرشحة لمنصب المدير الفني لاتحاد الكرة، ثم عرضهم على مجلس إدارة الاتحاد للاختيار فيما بينهم.

اتحاد الكرة عقد مؤتمر صحفي لتقديم إيهاب جلال كمدير فني لمنتخب مصر خلفاً للبرتغالي كارلوس كيوش.