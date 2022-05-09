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الرياض - احمد صلاح - حجز وشراء تذاكر مباراة العين والجزيرة. يبحث عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي الدوري الإماراتي عن طريقة يتم من خلالها حجز وشراء مباراة العين والجزيرة القادمة، حيث وفقا لجدول الدوري ستقام المباراة يوم الأربعاء القادم، وتنتظر الجماهير المباراة الشرسة بين الفريقين، فنتيجة المباراة ستقلب الموازين نظرا لأن الفارق بين الفريقين نقطة واحدة فقط، فمن خلال المباراة القادمة يستطيع الجزيرة الحصول على فرصة أخرى للمنافسة على صدارة الدوري أو تأكيد العين على صدارة الدوري، حيث يستعد كلا الفريقين للقاء بأقصى ما لديه من عزيمة وسعي بالفوز على الآخر واقتناص النقاط الثلاث لتعزيز موقفه.

حجز وشراء تذاكر مباراة العين والجزيرة

يتم حجز التذاكر الخاصة بالمباراة المرتقبة من جماهير الإمارات ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من دوري محترفين أدنوك الإماراتي، من خلال رابط إلكتروني خاص بمنصة رابطة المحترفين الإماراتية platinum list، فمن خلال الضغط عليه ستجد أيقونة باللون الأخضر مكتوب عليها شراء التذاكر اضغط عليها واتبع الخطوات، وجدير بالذكر أن بداية أسعار التذاكر من عشرة دراهم إماراتية فأكثر.

وقد أعلنت بشكل رسمي عن فتح باب حجز التذاكر يوم الثلاثاء القادم أي قبل موعد المباراة بيوم واحد، حيث من المقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء القادم الموافق 11 مايو 2022، ومن خلال زيارة المنصة يتم التعرف على الموعد الخاص بفتح بوابات الاستاد لاستقبال المشجعين في تمام 6.45 مساءا بتوقيت الإمارات، وموعد إنطلاق صافرة المباراة في تمام الساعة 8.45 مساءا بتوقيت الإمارات.

مشوار الفريقين في دوري المحترفين الإماراتي

استطاع فريق العين احتلال صدارة الدوري برصيد 55 نقطة حصل عليهم في 22 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 17 مباراة وتعادل أربعة وتلقي هزيمة وحيدة، أما فريق الجزيرة يقع في الترتيب الثالث برصيد 45 نقطة نتاج مشاركة في 22 مباراة، نجح في تحقيق الفوز خلال 14 مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى الهزيمة في خمس مباريات.