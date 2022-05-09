انت الان تتابع خبر منتخب النشامى يلتقي الهند وأستراليا ودياً في الدوحة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أنجز الاتحاد الأردني لكرة القدم، ترتيبات إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من (25 أيار إلى 4 حزيران) القادمين، يتضمن خوض مباراتين وديتين أمام الهند وأستراليا، في إطار التحضيرات للمشاركة تصفيات كأس آسيا 2023.

ويخوض المنتخب الوطني المباراة الودية الأولى في الدوحة أمام الهند 28 أيار، قبل ان يلتقي أستراليا في الأول من حزيران، ليواصل تدريباته في قطر حتى الرابع من الشهر ذاته، ليتوجه بعد ذلك إلى الكويت للمشاركة في التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب النشامى وأصحاب الأرض، منتخبي إندونيسيا ونيبال.

ويستهل النشامى مشواره بالتصفيات بلقاء نيبال في 8 حزيران، ثم يلتقي إندونيسيا بعد ثلاثة أيام، على أن يختتم مشواره بلقاء الكويت 14 من الشهر ذاته، حيث يتأهل بطل المجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني من المجموعات الست إلى النهائيات القارية والتي تقام صيف العام القادم 2023 بالصين.

في المقابل، استدعى الجهاز الفني للنشامى، بقيادة المدير الفني عدنان حمد، ثمانية لاعبين محترفين بالخارج، للانخراط بالتدريبات اليومية، اعتبارا من الثلاثاء 10 أيار، للحفاظ على جاهزيتهم البدنية والفنية، مع توقف المنافسات المحلية لأنديتهم.

وتضم قائمة المحترفين اللاعبين: بهاء عبد الرحمن، يزن العرب، يزن النعيمات، علي علوان، موسى التعمري، محمود المرضي، نور الدين الروابدة وصالح راتب، حيث تتواصل تدريباتهم اليومية لحين تجمع القائمة النهائية للمنتخب الوطني في العاصمة عمان 22 الجاري مع توقف منافسات الدوري الأردني للمحترفين.

وينتظر أن يعلن الجهاز الفني للنشامى قائمته النهائية لمعسكر قطر والتصفيات الآسيوية خلال الأسبوع القادم، على ان يغادر وفد المنتخب الوطني للدوحة مساء 24 القادم.