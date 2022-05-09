انت الان تتابع خبر جهاد قطيشات رئيساً لـ مؤقتة الفيصلي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قرر وزير الشباب والرياضة محمد النابلسي، الإثنين، تعيين جهاد قطيشات رئيساً للجنة المؤقتة للنادي الفيصلي الأردني.

ويعتبر قطيشات أول أردني يتولى رئاسة الاتحاد العربي للرياضة العسكرية منذ تأسيس الاتحاد في العام 1982، كما تسلم مدير الاتحاد العسكري الأردني لفترة طويلة، شهدت كما كبيرا من النشاطات السنوية التي أقامها الاتحاد، علاوة على مشاركة المنتخبات العسكرية الأردنية في البطولات والإستحقاقات الرسمية، وفيها حققت نتائج مميزة ولافتة.

ويذكر أن قطيشات يعتبر من الرياضيين الأردنيين البارزين، حيث سبق له وأن لعب في صفوف المنتخبات الوطنية لكرة اليد، ثم مدربا للمنتخبات، وفي عهده حققت المنتخبات نتائج وانجازات لافتة، وهو حاصل على كافة الدرجات التدريبية، وشغل عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة اليد، كما شغل في العديد من المناصب عسكرية قبل أن يعين مديرا للاتحاد الرياضي العسكري، مثلما انتخب عضوا في مجلس إدارة الاتحادين الدولي والعربي.