انت الان تتابع خبر لقاء المنتخب الوطني لكرة السلة ونظيره اللبناني الثلاثاء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يلتقي المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة، نظيره اللبناني عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في اطار منافسات بطولة غرب آسيا التي يستضيفها الأردن.

وتقام البطولة في عمان بمشاركة منتخبات الأردن ولبنان والعراق وسوريا وايران.

وتفتتح البطولة يوم غد بلقاء منتخبي سوريا والعراق، تليها مباراة الأردن ولبنان.

وتأتي هذه البطولة بتنظيم من الاتحاد الأردني لكرة السلة الذي نجح في تطوير اللعبة في السنوات الأخيرة، من خلال المشاركات الايجابية في مختلف البطولات والفئات العمرية.

ومن جانب آخر قال نائب رئيس الهيئة المؤقتة لإدارة نادي الفيصلي زياد الشمايلة، الاثنين، :" تم الانتهاء من قضايا الحجز التي أقيمت على النادي مؤخرا".

وأضاف الشمايلة، إنه" تم تسديد جميع المبالغ المترتبة لصالح مقدمي الشكوى".

وطالبت الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي من أصحاب المطالبات المالية الأخرى المترتبة على النادي بتقدير ظروف النادي المادية حاليا، مشيرا إلى أن جميع الحقوق محفوظة، ويجري العمل وفق مخطط زمني مدروس ومعد مسبقا للإيفاء بالحقوق المالية لأصحابها.

وناشدت الهيئة الإدارية المؤقتة تسديد اشتراكات منتسبي الهيئة العامة، وتقديم الدعم لصندوق النادي.