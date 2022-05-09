انت الان تتابع خبر الفيصلي ينهي قضيتي الحجز على النادي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال نائب رئيس الهيئة المؤقتة لإدارة نادي الفيصلي زياد الشمايلة، الاثنين، :" تم الانتهاء من قضايا الحجز التي أقيمت على النادي مؤخرا".

وأضاف الشمايلة، إنه" تم تسديد جميع المبالغ المترتبة لصالح مقدمي الشكوى".

وطالبت الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي من أصحاب المطالبات المالية الأخرى المترتبة على النادي بتقدير ظروف النادي المادية حاليا، مشيرا إلى أن جميع الحقوق محفوظة، ويجري العمل وفق مخطط زمني مدروس ومعد مسبقا للإيفاء بالحقوق المالية لأصحابها.

وناشدت الهيئة الإدارية المؤقتة تسديد اشتراكات منتسبي الهيئة العامة، وتقديم الدعم لصندوق النادي.

وخرج فريقا الفيصلي والحسين اربد من مباراتهما مساء السبت بالتعادل الايجابي 1-1 في المباراة التي اقيمت على ستاد الحسن في إربد وذلك ضمن الأسبوع الخامس لمرحلة ذهاب دوري المحترفين لكرة القدم.

وارتفع رصيد نادي الحسين إلى 11 نقطة ليحظى بصدارة دوري المحترفين. فيما ارتفع رصيد الفيصلي إلى 9 نقاط ليحتل ترتيب الوصيف.