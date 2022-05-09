انت الان تتابع خبر رسميا.. الأهلي يطالب بإقامة نهائي إفريقيا في ملعب محايد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصدر نادي القرن اليوم بياناً رسميا.. الأهلي يطالب بإقامة نهائي إفريقيا في ملعب محايد، حيث أعلن النادي الأهلي في خطابه المرسل للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يطلب فيه إقامة مباراة النهائي ببطولة كأس إفريقيا على ملعب محايد.

وأوضح النادي الأهلي خلال بيانه أنه يتمسك بالعدالة للفرق الأربعة وذلك في الدور قبل النهائي بمسابقة بطولة إفريقيا.

كما اقترب النادي الأهلي بقوة لخوض المباراة النهائية في بطولة إفريقيا وذلك بعد فوزه على الوفاق الجزائري، بأربعة أهداف نظيفة، ونجح في الذهاب للنهائي، ومن المفترض أن يواجه الأهلي الفريق المنتصر من بين فريقي بترو أتلتيكو الأنجولي والوداد المغربي.

علماً بأن فريق الوداد قد فاز خارج أرضه على منافسه فريق بترو أتلتيكو 3-1، وذلك تمهيداً لوصول بطل إفريقيا لعام 2017 هو الآخر إلى المباراة النهائية.

كما تناولت بعض التقارير الصحفية أن كلاً من ملعب مركب محمد الخامس المجود بالدار البيضاء في المغرب، يتنافس مع نظيره ملعب “ديمنودو عبد الله واد” المتواجد في العاصمة السنغالية بمديينة داكار حول استضافة المباراة.

بيان النادي الأهلي للاتحاد الإفريقي

أرسل النادي الأهلي اليوم خطابًا إلى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، حيث طالب فيه النادي الأهلي إقامة المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا في دولة محايدة، وذلك بعيداً عن كافة الفرق الأربعة التي يتسابق فيها جميع الفرق للوصول للدور قبل النهائي للبطولة.

وجاء بخطاب النادي الأهلي المصحوب بتوقيع الكابتن محمود الخطيب، أن الكاف إلى الأن لم يعلن عن الملعب الذي سيقام فيه المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، وهو الخبر المنتظر من قبل الكثيرين، وذلك قبل تصفية الفرق المنافسة لأخر أربعة فرق تلعب في الدور قبل النهائي.

وأكد النادي الأهلي في خطابه على العدالة الكاملة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وأن تقام هذه المباراة على ملعب محايد، لأن إقامة المباراة على ملعب أحد الفرق دون الأخر يمثل خطأ ولا يتوافق مع قواعد اللعب النظيف.