انت الان تتابع خبر "ده أهم لاعب عندي".. فيريرا يرفض رحيل لاعب الفريق للدوري السعودي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تنتظر جماهير نادي الزمالك، موقف نجم الفريق الأول لكرة القدم يوسف أوباما مع نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل نهاية الموسم الحالي، خاصة بعد قلة مشاركته مع الفريق وكثرة إصاباته في الفترة الماضية، ووضح مصدر مقرب من يوسف ابوما صانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على حقيقة الأنباء التي ترددت حول طلب اللاعب بالرحيل عن القلعة البيضاء

وأضاف المصدر ان “البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، موقفه تجاه رحيل يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأبيض خلال الفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث رفض المدرب البرتغالي فيريرا المدير الفنى للزمالك رحيل اللاعب يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل، مع العلم ان يوسف أوباما، قد تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية مؤخرا، للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء في الموسم القادم.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي في الدوري

ومن جهة أخري يستكمل نادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم 10 مايو مساء يوم الثلاثاء، ويحلق الفارس الأبيض في الصدارة منفردا برصيد 41 نقطة، بعد تغلبه على إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري.