انت الان تتابع خبر رغم تراجع مستواه .. فيريرا يتمسك ببقاء نجم الزمالك ويرفض العروض الخليجية المقدمة له والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - أوضح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرتغالي ” جوزفالدو فيريرا ” خلال الفترة الماضية نهجه التكتيكي للاعبيه بشكل كبير ، كما أنه استغل تلك الشهور القليلة في مراقبة قدرات كل لاعب منهم علي حده دون النظر لكل ما يثار حول اي لاعب منهم فقد اغلق أذناه واستعمل عينه فقط ، ومن بين هؤلاء اللاعبين يبرز لنا اللاعب اذي لطالما أمطره الجمهور الزملكاوي بالانتقادات الكبيرة في المبارايات التي يفوز بها الفريق قبل التي يخسرها بل وأصبح هناك حالة من الترقب لكل ما يحدث من اللاعب في الملعب من أخطاء وإن كانت عفوية في بعض الأحيان وترتكب من قبل جميع اللاعبين

جدير بالذكر أننا نتحدث هناك عن أحد أبناء نادي الزمالك وهو صانع ألعاب الفريق ” يوسف أوباما ” والذي يعد اللاعب رقم واحد في الفريق الذي يتلقي الكثير من الانتقادات خلال الفترة الماضية وذلك يعود إلي ابتعاده عن مستواه الذي كان عليه منذ فترة كبيرة ، لكن ورغم ذلك فإن مديره الفني اتي رأيه في اللاعب مخالف لكل التوقعات فقد أعرب عن تمسكه الشديد ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق للعام المقبل ورفض كافة العروض المقدمة له مشيرا إلي أن له دور كبير في خططه المستقبلة

لا شك أن هذا الرأي يعطي اللاعب دفعة معنوية كبيرة تشجعه علي رفض العرض السعودي المقدم له والبقاء مع ناديه خلال الفترة المقبلة والتي يبدو أنها ستشهد استقرارا كبيرا بفضل تواجد البرتغالي علي رأس الكتيبة الزملكاوية