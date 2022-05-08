انت الان تتابع خبر اخيرًا.. الأهلي يقرر ضم هذا النجم تعويضًا لرحيل الدبابة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق وحصد وتتويج بالبطولات خاصةً أن المارد الأحمر ينافس على البطولات المحلية والأفريقية أيضًا، حيث يناقش على بطولة دوري أبطال إفريقيا ويسعى للتتويج بها للمرة الثالثة على التوالي، خاصة بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفى تلك الفترة تشغل الصفقات مسؤولو الأهلي، حيث يسعى الأهلي لإبرام صفقات قوية للحصول منها على مردود داخل الملعب.

دخل غنام محمد لاعب وسط فريق فيوتشر اف سي، اهتمامات مسؤولو الأهلي، حيث أن اللاعب يؤدي بشكل متميز فى الفترات الأخيرة مما لفت الأنظار إليه، وذلك لتعويض رحيل بعض لاعبي الفريق الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر يدخل عمرو السولية واليو ديانج الذي عرض نفسه على الزمالك، وعُرض أيضا على بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، عودة ديانج المعار إلى صفوف اميان الفرنسي، ذلك الأمر الذي قُبل بالرفض النهائي.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى الفوز باكتساح على نظيره وفاق سطيف فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، برباعية نظيفة ليضع قدمًا فى نهائي البطولة، حيث يسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الحادية عشر فى تاريخه والثالثة على التوالي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وجاء الهدف الأول عن طريق بيرسي تاو فى الدقيقة 30 من عمر المباراة، ثم الهدف الثاني فى الدقيقة 54 بأقدام طاهر محمد طاهر، ثم عزز محمد شريف تقدم الأهلي فى الدقيقة 72 بالهدف الثالث قبل ان يسجل بيرسي تاو الهدف الثاني له والرابع لفريقه فى الدقيقة 90 من زمن المباراة.