ألكاراث يحرز لقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس

ألكاراث يحرز لقب بطولة مدريد المفتوحة للتنستوّج اليافع الإسباني كارلوس ألكاراث، التاسع عالمياً، بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس اليوم الأحد عقب فوزه في النهائي على الألماني ألكسندر زفيريف الثالث وحامل اللقب بمجموعتين دون رد.

وواصل الإسباني سلسلة عروضه القوية وتمكن من الفوز على زفيريف بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-1 في ساعة و4 دقائق.

وقدم ألكاراث (19 عاماً) بطولة استثنائية بعدما أطاح بمواطنه رافاييل نادال في ربع النهائي وبات أصغر لاعب على الإطلاق يبلغ دور الأربعة في مدريد.

وفي نصف النهائي، فاز اليافع الإسباني على الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالمياً.

وبات ألكاراث أول لاعب على الإطلاق يسقط نادال ودجوكوفيتش في مباراتين تواليًا على الملاعب الترابية، وأول مراهق يسقطهما في مباراتين تواليًا في أي بطولة أو دورة وأصغر لاعب يفوز على مصنف أوّل في العالم منذ 17 عامًا منذ أن حقق ذلك نادال ضد السويسري روجر فيدرر في 2005 في رولان غاروس.

وحقق ألكاراث لقبه الثاني في الماسترز بعد ميامي والرابع هذا العام بعد برشلونة وريو دي جينيرو أيضًا، والخامس في مسيرته.

المصدر - بي أن سبورت