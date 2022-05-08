انت الان تتابع خبر محادثات خاصة حول مستقبل رونالدو مع المانشستر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أفادت تقارير صحفية الأحد، أن السير أليكس فيرغسون أسطورة مانشستر يونايتد، أجرى محادثة مع رونالدو مؤخرا بشأن، إبقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفريق.

ويشار الى أن كريستيانو أمضى 6 سنوات يلعب تحت قيادة المدرب الاسكتلندي في "أولد ترافورد".

وعاد رونالدو في الميركاتو الصيفي الماضي إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس، في عقد لمدة عامين ينتهي في يونيو 2023.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن رونالدو وفيرغسون اجتمعا مؤخرا لتناول الشاي في منزليهما بمنطقة شيشاير.

وأضافت الصحيفة، أن المدرب الأسكتلندي المعتزل، أخبر لاعبه السابق أنه يشعر بأنه يجب أن يبقى في مانشستر من أجل "حماية إرثه".

وتدور شكوك حول إمكانية استمرار رونالدو مع اليونايتد، بعد فشل الفريق في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما أن تقارير أخرى، أشارت إلى أن مستقبل النجم البرتغالي مع "الشياطين الحمر"، بات الآن في يد المدرب الجديد إريك تن هاج، الذي يستلم المهمة ابتداء من الموسم المقبل.

وأعاد مانشستر يونايتد التعاقد مع رونالدو في الصيف الماضي، واستمر اللاعب البرتغالي الدولي في تسجيل 24 هدفا بجميع المسابقات.

ويشار الى أن مانشستر يونايتد لن يشارك في الموسم المقبل ببطولة دوري أبطال أوروبا، وبالتالي، إذا استمر رونالدو في الشياطين الحمر لن يشارك للمرة الأولى في المسابقة القارية منذ موسم 2003/2004.