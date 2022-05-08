انت الان تتابع خبر "الأهلي بيوصل بالحكام".. تصريح ناري من رضا عبدالعال بعد فوز الأهلي برباعية على وفاق سطيف والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى الفوز باكتساح على نظيره وفاق سطيف فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، برباعية نظيفة ليضع قدمًا فى نهائي البطولة، حيث يسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الحادية عشر فى تاريخه والثالثة على التوالي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وجاء الهدف الأول عن طريق بيرسي تاو فى الدقيقة 30 من عمر المباراة، ثم الهدف الثاني فى الدقيقة 54 بأقدام طاهر محمد طاهر، ثم عزز محمد شريف تقدم الأهلي فى الدقيقة 72 بالهدف الثالث قبل ان يسجل بيرسي تاو الهدف الثاني له والرابع لفريقه فى الدقيقة 90 من زمن المباراة.

وتحدث رضا عبدالعال نجم المنتخب الوطني السابق، عن تلك المواجهة وعن المدير الفني بيتسو موسيماني قائلًا: “المدب الجيد يلعب فى أي مكان واي زمان وامام اي فريق، ويفرض أسلوبه على الجميع، “متمشيش على سطر وتسيب سطر”، افريقيا منذ سنتين، تحديدًا السنة الماضية والسنة الحالية، لم يلعب فيها فرق قوية، جميعهم فرق ضعيفة، بدليل أن النسخة الماضية كان يلعب الأهلي فى لقاء النهائي امام كايزر تشيفز”.

وأكمل عبدالعال: “الأهلي بيوصل بمساعدة الحكام، والفريق الوحيد الي كان واقف على رجله كسبك رايح جاي، موسيماني معملش حاجة وكلها إمكانيات لاعبين ليس إلا”.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب مقرر له أن يقان يوم 14 مايو المقبل، فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب 5 يوليو بالجزائر